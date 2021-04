Covid-19 : contrôles renforcés dans les aéroports face au variant brésilien

Face au variant brésilien, la France a décidé de renforcer les contrôles dans les aéroports là où le Royaume-Uni et le Portugal ont choisi de stopper les vols en provenance du Brésil. A l'aéroport de Roissy (Val d'Oise), les personnes arrivant du Brésil sont séparées du reste des voyageurs. Un test antigénique leur est imposé à l'arrivée en France. "Je comprends, parce qu'au Brésil on est un peu en difficulté par rapport à toute la maladie", témoigne un voyageur.

Une maladie plus contaminante, contagieuse et résistante



Le variant brésilien se trouve au cœur des préoccupations. Une mutation de la maladie qui serait plus contaminante, plus dangereuse et plus résistante. "Il y a toutes les raisons d'être inquiets. S'il vient et qu'il prend de l'ampleur en Europe, il peut faire une quatrième vague qui peut être à nouveau très meurtrière", analyse le Pr Rémi Salomon, qui souhaite des mesures de quarantaine contrôlées.