Covid-19 : contaminations record en Haute-Garonne

Il y a eu plus de 500 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. La Haute-Garonne est l'un des départements où il y a le plus de contaminations.

En Haute-Garonne où les contaminations flambent, le taux d'incidence est au plus haut avec 5 005 cas pour 100 000 habitants. Ces chiffres pourraient effrayer, mais dans le centre-ville de Toulouse, le masque est obligatoire et pourtant, les habitants sont nombreux à ne pas le porter. Sur le marché, avec de la distance entre les étales, les Toulousains font leurs courses comme d'habitude et ne se disent pas inquiets.

La rentrée des classes, facteur de contaminations ?

Dans l'une des pharmacies, rien que dans la journée du mardi 25 janvier, 175 tests ont été réalisés et 45 étaient positifs, soit un sur quatre. La rentrée scolaire peut-elle expliquer cette flambée des cas de Covid-19 ? C'est une piste envisagée pour la Haute-Garonne. "Ce qu'il y a eu depuis les vacances de Noël, c'est le retour en classe. Donc les écoles n'ont pas été sécurisées. On continue à enseigner dans des écoles qui sont confinées et où l'air est mal ventilé", indique Antoine Flahaut, épidémiologiste.