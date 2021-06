Covid-19 : comment se déroule la vaccination des enfants dans les autres pays ?

Les adolescents sont la prochaine cible pour freiner l'épidémie de Covid-19, en France. Aujourd'hui, seuls deux pays vaccinent les 12/15 ans : le Canada, et les États-Unis. En Europe, l'Agence du médicament a autorisé, mercredi 2 juin, la vaccination des jeunes de cette tranche d'âge, avec Pfizer. L'Allemagne vaccinera donc, elle aussi, les 12/15 ans dès le 7 juin. Ailleurs, comme en Israël, 60% des 16/18 ans ont été vaccinés.

Efficacité de 100%

Le laboratoire Pfizer a mené une étude aux États-Unis sur plus de 2 000 jeunes âgés de 12 à 15 ans. Elle démontre une efficacité vaccinale de 100%, avec des effets secondaires similaires à ceux des adultes. "Il faut confirmer la bonne tolérance sur des populations beaucoup plus larges", estime le Pr. Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, qui insiste sur l'importance d'utiliser des vaccins "qui ont une très bonne sécurité". Avec les 12/18 ans qui s'ajoutent à l'équation, il reste encore 45 millions de Français à vacciner totalement. 28 millions de doses sont attendues durant le mois de juin.