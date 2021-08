Au CHU de Lille (Nord), en plus de la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19, les soignants affrontent désormais les réticences de certains patients. "Ce qui nous met en colère, c'est le discours qu'on ne peut pas avoir, la discussion, la confiance qu'on a habituellement entre le médecin et le malade, déplore Karine Faure, cheffe du service des maladies infectieuses dans ce CHU. Là, la discussion est beaucoup plus difficile (...). Quelque part, on est déçus, on ne peut pas faire notre métier."

Des patients refusent les soins

Au total, 97 patients Covid ont refusé de se faire vacciner. Certains vont même jusqu'à décliner leurs soins. "On essaie de prendre notre temps, à leur expliquer les rapports bénéfices-risques, là ça les fait percuter pour la plupart, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout les mêmes réactions et qui nous disent que la vaccination, c'est non dans tous les cas", explique Marine Youssofi, interne au service des maladies infectieuses. À l'approche de la rentrée, les soignants redoutent les futures contaminations, avec un service de réanimation proche de la saturation.