Covid-19 : avec la fin du pass vaccinal, les centres de vaccination commencent à fermer leurs portes

La plupart des chaises sont vides dans ce gymnase d'Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris. On trouve très peu de candidats à la vaccination devant les boxes. Il faut dire que 80,5% de la population française a reçu au moins une injection, et 79,1% affichent un schéma vaccinal complet. Catherine Rigal, l'infirmière coordinatrice du centre, précise : "On a une baisse, surtout parce que beaucoup de gens ont eu le Covid. Et puisqu'une infection égale une injection, leur troisième dose a sauté."

"Nous avons choisi de diminuer les ouvertures à une journée par semaine. On fermera définitivement le 14 mars." Catherine Rigal, infirmière à franceinfo

Ce 10 mars, 80 injections ont été administrées. Une forte baisse par rapport à décembre : à l'époque, ces centres en réalisaient jusqu'à 460 par jour. En France, seulement 30 000 injections ont été réalisées mardi 8 mars, et 37 500 mercredi 9 mars.

Les patients qui viennent encore se vacciner sont surtout des enfants et des adolescents. "Je pense que c'est important pour qu'on aille au-delà du Covid et que la pandémie s'arrête" comment Adèle, 16 ans, venue avec sa grand-mère. Il y a aussi des retardataires, comme Nadine. "J'avais des conditions de vie qui ne m'exposaient pas" précise-t-elle. Opposée au pass vaccinal qui sera supprimé lundi 14 mars, elle se sent un peu à contre-courant : "J'ai profité d'avoir été contaminée en fin d'année, début janvier, pour compléter mon schéma de vaccination. Mais je vais être amené à partir à l'étranger, dans un pays demandant un schéma vaccinal complet."

"On a fait notre travail"

Cette fermeture provoque petit pincement au coeur pour Catherine et Patricia, infirmières. "Tout le monde est triste que ça s'arrête, admet Patricia. Mais bon, c'est bien. On a fait notre travail, les gens sont vaccinés." Sa collègue, elle, pense revenir dans le circuit classique d'une infirmière : "C'est une page qui se tourne, mais peut être qui se rouvrira", prévient-elle.

Même si les Agences régionales de santé (ARS) vont fermer beaucoup de centres de vaccination, dans les prochaines semaines, le ministère de la Santé assure qu'ils rouvriront rapidement en cas de reprise épidémique. Les autorités sanitaires se concentrent maintenant sur la vaccination en ville, notamment avec Novavax, qui sera disponible en pharmacie à la fin du mois.