Covid-19 : à quel moment le vaccin commence-t-il à être efficace ?

À ce jour, près de 4 millions de Français ont déjà reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19. À quel moment le sérum commence-t-il à être efficace ? "La plupart des gens vont déjà commencer à développer des anticorps dès la troisième semaine", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, lundi 8 mars. Ainsi, l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur les personnes âgées de plus de 70 ans atteint 22 % trois semaines après l'injection, puis 73 % dès la sixième semaine.

Booster l'immunité

"Si on prend un vaccin ARN, type Pfizer [...], on voit que ça suit à peu près le même profil de courbe, sauf qu'à la sixième semaine, l'efficacité diminue, mais là aussi, c'est dès la troisième ou quatrième semaine qu'on fait la deuxième dose avec les vaccins ARN, justement pour booster cette immunité", poursuit le médecin, qui précise également que selon les données d'immunité cellulaire, recevoir les deux doses du vaccin peut nous protéger "un an ou deux, peut-être même plus" contre le Covid-19.

