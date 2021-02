Covid-19 : 6 Français sur 10 souhaitent se faire vacciner mais une majorité rejette l'idée d'un passeport vaccinal pour l'accès aux restaurants et aux lieux culturels

Cette confiance en la vaccination augmente de cinq points en un mois. Elle est beaucoup plus forte chez les plus de 65 ans que chez les 25-34 ans. La stratégie vaccinale du gouvernement est par ailleurs très critiquée par une large majorité de sondés.

L’intention des Français de se faire vacciner contre le Covid-19 progresse encore en France, selon un sondage* Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 18 février. Les Français sont désormais 61% à vouloir bénéficier de la vaccination. Cela représente cinq points de plus que le mois dernier et surtout 19 points supplémentaires qu’en décembre 2020.

Un clivage générationnel

Si l’adhésion à la vaccination est bien réelle, elle ne touche pas équitablement toutes les catégories de la population : il y a en effet un clivage générationnel. Les plus âgés étant plus à risque, notamment les plus de 65 ans, ils sont 77% à souhaiter se faire vacciner contre seulement 43% des 25-34 ans.

Si les Français sont plus nombreux à se dire prêts à être vaccinés, ils se montrent beaucoup plus réticents à l'idée d'instaurer un passeport vaccinal pour l'accès aux restaurants, cafés et lieux culturels. Ils sont 57% à y être opposés contre 42% qui y sont favorables. En revanche, ils sont près de 6 sur 10 (59%) à être favorables au passeport vaccinal pour l'accès au territoire français.

La stratégie vaccinale "n'inspire pas confiance"

Concernant la stratégie vaccinale, les personnes interrogées se montrent, dans une grande majorité, critiques face à l’action du gouvernement. Ils ne la jugent notamment ni "efficace" selon 72% d'entre eux ni "claire" pour 74%. Cette stratégie n'est pas "cohérente" non plus pour 71% des personnes sondées. Ils sont même 79% à penser que cette vaccination n'est pas "menée à un bon rythme". C'est notamment la conséquence des retards à l'allumage et des ratés de la vaccination au mois de janvier. Dans l'ensemble, l’action du gouvernement en la matière "n’inspire pas confiance" à plus de deux Français sur trois (68%).

Les personnes sondées se montrent tout aussi méfiantes quant à la promesse d'Emmanuel Macron de vacciner toute la population adulte qui le souhaiterait d’ici la fin de l’été. 7 Français sur 10 (73% vs 27%) pensent que le président de la République ne tiendra pas sa promesse. S'agissant des positionnements politiques, les sympathisants de droite ne croient pas non plus à cette promesse, (76% des LR et 82% des RN) comme ceux de gauche (73% des sympathisants PS et 82% des Insoumis). Seuls les sympathisants LREM y croient à une courte majorité (59% vs 40%).

*Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 17 et 18 février 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.