Covid-19 : 56% des Français désormais favorables au vaccin, selon notre sondage

56% des Français veulent désormais se faire vacciner contre le Covid-19, selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 14 janvier. C'est 14 points de plus que dans le dernier sondage* réalisé par l'institut sur la question, le 23 décembre dernier. 58% des Français assuraient alors ne pas vouloir se faire vacciner.

Les doutes "se sont estompés"

"C'est un retournement spectaculaire" de l'opinion sur la vaccination, analyse le président d'Odoxa, Gaël Slimane. Les seniors sont particulièrement demandeurs. 77% des plus de 65 ans ont effectivement choisi de se faire vacciner. Selon Gaël Slimane, "ce sursaut du souhait de vaccination au moment où elle se met en place est la preuve de l'efficacité de la 'politique de l'offre' en santé".

"Au moment où la vaccination s'est concrètement mise en place en France et où elle a fait ses preuves sur des millions de personnes dans le monde, les doutes des Français se sont estompés." Gaël Slimane, président d'Odoxa à franceinfo

D'ailleurs, 23% des personnes qui ne souhaitent pas encore se faire vacciner déclarent qu'elles seraient plus incitées à le faire si de nombreuses personnes en France et autour d'elles se faisaient vacciner avant elles.

Des critiques sur le rythme de la vaccination

"Même les Français les plus frileux sur la vaccination ne comprennent pas que le gouvernement n'aille pas plus vite pour la proposer à ceux qui la souhaitent", note par ailleurs le président de l'institut de sondage. 81% des personnes interrogées considèrent effectivement que la vaccination n'est pas menée à un bon rythme en France, 63% pensent que ce retard sur nos voisins européens est "préoccupant" et 53% qu'il ne sera pas rattrapé. Plus de sept Français sur dix critiquent d'ailleurs l'action du gouvernement sur la campagne de vaccination. Selon eux, elle n’est "ni cohérente" (70%), "ni efficace" (73%) et elle "ne leur inspire pas confiance" (70%).

Enfin, l'idée d'un passeport vaccinal permettant l'accès aux restaurants, cafés et autres lieux de culture est largement discutée. 56% des Français y sont opposés selon ce sondage Odoxa-Backbone consulting pour franceinfo et Le Figaro, mais 65% des personnes ayant déclaré vouloir se faire vacciner y sont favorables. Cette proposition est encore plus clivante au regard des affinités partisanes. Seuls les sympathisants LRE% (64%) et LR (56%) y sont favorables, quand les sympathisants LFI (71%), RN (62%), PS (57%) et EELV (57%) la rejettent.

*Ce sondage a été réalisé ces 13 et 14 janvier 2021 par internet, auprès d'un échantillon de 1003 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.