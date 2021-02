Covid-19 : le passeport vaccinal, pas encore d’actualité en France

Passeport vaccinal ou non, certains pays européens ont déjà tranché. "Pour l’instant, huit pays ont décidé d’adopter le passeport vaccinal, indique François Beaudonnet, journaliste pour France Télévisions, depuis le plateau du 19/20, mardi 16 février. Parmi eux, au nord le Danemark et la Suède, et au sud Israël et la Grèce." Le passeport vaccinal pourrait prendre la forme du "carnet international de vaccination, le carnet jaune que l’on connait sur lequel aura été tamponné le vaccin anti-Covid, (...) d’une carte de type carte de crédit, jaune elle aussi, ou enfin (...) un certificat électronique que nous aurions sur notre téléphone portable", ajoute le journaliste.

Pas encore d’actualité en France

Ce précieux sésame servirait "à traverser les frontières", et dans certains cas "permettrait d'aller au restaurant et dans des lieux culturels". En France, le passeport vaccinal n’est toutefois "pas d’actualité", puisque tout le monde n’aura pas accès au vaccin avant encore de longs mois.