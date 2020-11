Covid-19 : 500 millions d’euros pour financer l’achat de vaccins dans les pays en voie de développement

Les donateurs sont la France, l'Espagne, la Commission européenne et la fondation Bill et Melinda Gates. Cette somme devrait permettre d'acquérir une centaine de millions de doses de vaccins. "Il en faudra d'autres", prévient le président du Forum de Paris pour la Paix, Pascal Lamy.

Un financement exceptionnel de 500 millions d’euros pour l’achat et l’acheminement de futurs vaccins anti-Covid dans les pays en voie de développement sera annoncé jeudi 12 novembre au matin à l’occasion du Forum de Paris sur la Paix, a appris France Inter du président du Forum Pascal Lamy. La France donnera 100 millions d'euros, l’Espagne participera à hauteur de 50 millions, la Commission européenne prévoit 300 millions d'euros d'aide et 70 millions viendront de la fondation Bill et Melinda Gates.

Ces financements sont destinés pour l'essentiel "à la distribution de vaccins dans les pays en développement", a expliqué Pascal Lamy.

Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas couverts. C'est une urgence. Pascal Lamy, président du Forum pour la Paix à France Inter

Cette somme représente "l'équivalent de l'achat de 100 millions de doses d'un vaccin qui sera, nous l'espérons, un peu moins cher que celui qui a été annoncé cette semaine par deux laboratoires et qu'il faut encore, et c'est souvent un grand problème dans les pays en développement, mettre à la disposition effective des gens, poursuit le président du Forum pour la Paix. En Afrique, avec 100 millions de doses, on fait un pas en avant, même si il en faudra d'autres."