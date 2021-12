Covid-19 : 400 000 Français de plus de 65 ans, vaccinés depuis au moins sept mois, n'ont pas encore reçu leur dose de rappel

Le pass sanitaire des plus de 65 ans éligibles au rappel vaccinal contre le Covid-19, ne sera plus actif dès mercredi 15 décembre.

Sur près de 8,5 millions de Français de plus de 65 ans, éligibles au rappel vaccinal contre le Covid-19 et entièrement vaccinés depuis au moins 7 mois, soit avant le 15 mai, 400 000 n'ont pas encore reçu leur injection de rappel, selon les informations de franceinfo. Cela représente 5% de cette tranche d'âge. Leur pass sera désactivé dès mercredi 15 décembre mais réactivé dès leur dose de rappel effectuée, sachant que les plus de 65 ans sont prioritaires dans les centres de vaccination et n'ont donc pas, à priori, besoin de prendre rendez-vous.

"À partir du 15 décembre, il faudra justifier de l'injection d'une dose de rappel pour valider le pass sanitaire pour les plus de 65 ans", avait annoncé le chef de l'Etat le 9 novembre dernier lors d'une allocution télévisée.

Il semble peu probable qu'un délai supplémentaire soit accordé par le gouvernement. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a laissé entendre ces derniers jours que le rappel étant ouvert aux personnes âgées depuis déjà plus de trois mois, elles ont bénéficié du temps nécessaire pour recevoir cette injection.

En ce qui concerne les plus de 65 ans qui ont été vaccinés après le 15 mai, il y a moins de sept mois, ils sont 5,5 millions. Ils devront effectuer leur dose de rappel sept mois maximum après leur dernière injection. Au 15 janvier, tous les adultes vaccinés depuis plus de sept mois devront avoir fait leur dose de rappel pour conserver leur pass.