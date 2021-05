Corse : à Cozzano, 90 % d'habitants vaccinés

Isolés, mais vaccinés : à Cozzano, en Corse, ils sont 270 habitants et 90 % des adultes sont vaccinés. Un chiffre qui pourrait être un record national. Le maire, qui a reçu les deux doses, ne met plus de masque à l'extérieur. Les administrés ont été rassurés et ont pris les devants. "Il fallait le faire", philosophe une habitante d'abord récalcitrante. Tous ont reçu le vaccin Pfizer. "Ce n'est pas qu'on vit mieux, c'est qu'on a fait notre travail".

Vacciner les touristes ?

Pourquoi autant de vaccinés dans une zone reculée ? Pour les médecins sur place, le secret réside dans la proximité des habitants avec le lieu de vaccination. "Si c'est dans notre canton, pas de problème, mais au-delà, on verra". Marie-Laure Lanfranchi, infirmière libérale, rapporte ainsi les propos des habitants. Et bientôt, le maire pourra vacciner les touristes de passage. Il l'assure, il reste des doses. C'est assurément le secret pour un été sans Covid.