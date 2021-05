Covid-19 : des villes de Corse ouvrent la vaccination à tous les majeurs

À Porticcio, comme à Bastia, en Corse, tous les jeunes adultes peuvent se faire vacciner sans même souffrir d'une comorbidité. La maire de Porticcio se justifie en expliquant qu'il y a plus de doses que de volontaires dans la population prioritaire.

Pas encore de touristes, mais un tiers de la population est déjà vaccinée à Porticcio, en Corse-du-Sud. Peu importe les recommandations, la station balnéaire de Porticcio, aux portes d'Ajaccio, vaccine tout le monde à partir de 18 ans. Désormais, tous les adultes peuvent recevoir le vaccin Pfizer. Une assistante comptable n'a pas hésité : "Quand on a su qu'on pouvait avoir l'opportunité de le faire, on l'a fait de suite, on ne s'est pas posé de questions."

Un stock important de doses en Corse

Les patients âgés ou avec comorbidités restent prioritaires. Malgré les critiques du gouvernement, la maire de Porticcio assume. La Corse dispose d'un stock important de doses car l'âge moyen de la population est élevé. "J'assume totalement de ne pas jeter une dose de vaccin. Ça, je l'assume. On sort sept doses par flacon et nous on veut que toutes les doses trouvent preneur", lance Valérie Bozzi.