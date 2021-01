Coronavirus : comment les plateformes de distribution s'occupent des vaccins

Dans un hangar situé en Normandie, des milliers de doses du vaccin contre le Covid-19 sont réceptionnés et préparés afin d'être livrés le plus vite possible. Direction les Ehpad où la vaccination a débuté depuis le 27 décembre 2020 en France. Un protocole très sécurisé. Seules quelques personnes sont autorisées à rentrer dans cet entrepôt.

Respect de la chaîne du froid

Conservés dans des réfrigérateurs spécifiques, à très basse température, les vaccins requièrent une logistique très importante. Deux opérateurs s'occupent de chaque commande afin d'éviter toute erreur. Chaque flacon est suivi à la trace, afin d'être transporté dans un camion placé sous scellé, et escorté par la police.

