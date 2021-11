Autriche : le pays reconfine sa population non vaccinée contre le Covid-19

Dans les rues de Vienne (Autriche), lundi 15 novembre, seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 ont en théorie le droit de circuler. Les plus de 12 ans non vaccinés ne peuvent quant à eux plus sortir de chez eux, sauf pour aller au travail ou faire leurs courses. Il leur est également interdit d'entrer dans les restaurants, les magasins non-essentiels ou les lieux culturels. Une mesure diversement accueillie par les Autrichiens.

Un confinement prévu pour durer dix jours

"C'est malheureusement nécessaire, il n'y a pas d'autre solution", admet une habitante. "Moi, ça me rend triste, j'ai des amis qui ne pourront pas aller au marché de Noël", déplore un homme. Les patrouilles de police rencontrées dans la matinée ne contrôlaient pas encore le statut vaccinal des passants, mais les autorités ont annoncé de lourdes amendes, de 500 à 1 450 euros, pour les contrevenants. Alors, les centres de vaccination font face à une affluence qu'ils n'avaient pas vue depuis plusieurs mois. Ce confinement des non-vaccinés est prévu pour durer dix jours, mais le ministre autrichien de la Santé a indiqué que d'autres restrictions étaient sur la table, notamment le retour du couvre-feu, y compris pour les personnes vaccinées.