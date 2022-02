Au Canada, les routiers se mobilisent contre la vaccination obligatoire dans le "convoi de la liberté"

À Toronto, à Québec et dans tout le Canada, les routiers ont à nouveau fait une démonstration de force ce weekend du samedi 5 février. Les manifestants, réunis dans ce qu'ils appellent "le convoi de la liberté", s'opposent depuis maintenant 8 jours à la vaccination obligatoire des routiers pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. À Toronto, la police a choisi de fermer certaines routes pour minimiser les perturbations.

Le maire de Toronto s'inquiète

"Ils vont perdre, de toute façon. Vous voyez ce qu'il se passe ici, en ce moment. Nous allons être plus nombreux que la police et à un moment donné, les Américains commenceront à le faire aussi", assure l'un des routiers. Le maire de la ville, John Tory, a prévenu que "si certains ont l'intention de manifester violemment et sans aucun respect, je vous demande au nom de tous les habitants et de tous les commerçants de Toronto de rester chez vous".