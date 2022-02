Vrai ou Fake : Antivax, mobilisation des chauffeurs routiers au Canada

franceinfo

Concert de klaxon, des milliers de personnes sont dans les rues malgré le froid polaire. Le centre d’Ottawa était paralysé le week-end du 29 et 30 janvier et le lundi 1er février, par des protestataires qui affichent leur colère contre le gouvernement de Justin Trudeau et les mesures anti-Covid. "Tout le monde est avec nous, c’est bon de le savoir mais je suis là pour longtemps. Je n’irai nul part tant que nous n’aurons pas obtenu quelque chose", dit un chauffeur routier. Un mouvement pacifique dans l’ensemble, mais le gouvernement s’inquiète de menaces et de messages haineux proférés par certains manifestants.

Le syndicat des transporteurs du pays s’est désolidarisé du mouvement

Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est l’obligation vaccinale imposée le 15 janvier dernier à tous les routiers canadiens qui traversent la frontière américaine. Plusieurs cortèges de camions auto proclamés "convoi de la liberté" se sont formés dans tout le pays, avec pour mot d’ordre : rejoindre Ottawa et manifester devant le Parlement. L’Alliance canadienne du camionnage, principal syndicat des transporteurs du pays, s’est désolidarisée du mouvement. Selon lui, 90 % des 160 000 chauffeurs de poids lourds sont vaccinés contre le Covid-19.