Italie, Canada, Grèce… Ces pays qui durcissent le ton envers les personnes non-vaccinées

La France est loin d'être le seul pays de durcir son dispositif afin de contraindre à la vaccination. En Italie, la vaccination deviendra obligatoire le 15 février pour les plus de 50 ans, tandis que les chômeurs non-vaccinés du Canada ne toucheront plus d'allocation.

Le vaccin contre la Covid-19 sera bientôt, dans certains pays, obligatoire sous peine d'amende. Ce sera le cas en Italie, pour les plus de 50 ans, à partir du 15 février. Les non-vaccinés devront payer au moins 100 euros, et n'auront pas le droit d'aller travailler sous peine d'une sanction encore plus lourde, de 600 à 1 500 euros en cas de récidive. "Certes, on doit être libre de ses décisions quand il s'agit de sa santé. Mais là, avec la pandémie, il est juste d'obliger à la vaccination", estime une femme. Le pass vaccinal devient également indispensable pour tous les Italiens dans la plupart des lieux publics.

Plus d'allocation chômage au Canada

Au Canada, les personnes non-vaccinées ne peuvent plus percevoir d'allocation chômage. La province de Québec leur interdira également, à compter de la mi-janvier, l'achat d'alcool. En Grèce, l'obligation vaccinale entrera en vigueur dans dix jours pour les plus de 60 ans, avec 100 euros de pénalité par mois de retard. Des personnels soignants grecs se sont déplacés, durant la semaine, directement au domicile des plus âgés.