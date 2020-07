Vacances de l'été : le top départ est donné

Après une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, ces Français prévoient leurs vacances : "On a envie de nature, d’être à l'extérieur, car les deux mois ont été assez compliqués à gérer" explique l’une d’entre eux. Une autre confirme : "J’habite un appartement donc là j’ai envie de respirer et de prendre l’air donc on part en montagne pendant une semaine, faire des petites randonnées et profiter du plein air".



Des vacances à l’étranger annulées

Une troisième jeune femme témoigne : "Après ce confinement, on a envie de changer d’air, pouvoir respirer tranquillement… Malheureusement, on va rester en France, car on voulait partir au Portugal, mais il y a encore quelques régions sur Lisbonne qui sont encore confinées, donc ça va être essentiellement en France. Comme ça, on va faire marcher le tourisme français !".

