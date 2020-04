Travailleurs indépendants : qui touche l'aide de l'État ?

Ils ne peuvent pas toucher le chômage partiel, mais le gouvernement ne souhaite pas qu'ils se sentent lésés. Pour venir en aide aux indépendants et aux très petites entreprises (TPE), l'exécutif a créé un fonds de solidarité. En un mois, environ 1,3 milliard d'euros ont été versés à plus d'un million de demandeurs. "Elle permet de payer une partie des charges, une partie du loyer. (...) Ça permet de limiter la casse au niveau de la trésorerie", explique une professeure de couture qui a touché 1 500 euros.

20% des demandes pas encore honorées

Selon Bercy, sur 1 190 000 demandeurs, 971 000 ont déjà été payés, soit 80%. Claudio Mancini attend toujours cette aide. Son problème : le dispositif prend en compte le chiffre d'affaires de mars 2019, or à cette époque sa boutique était fermée pour cause de deuil. "Je suis exclu du dispositif à cause de cette fermeture non prévue dans les textes", déplore-t-il. Sans cette aide, il ne pourra pas tenir très longtemps.

