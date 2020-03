Coronavirus en France : le gouvernement vient en aide aux indépendants

Depuis le mardi 31 mars, un formulaire en ligne permet aux indépendants de demander une première aide de 1 500 €, pour les aider dans la crise du coronavirus Covid-19. “Cette enveloppe est réservée aux TPE (très petite entreprise), aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aussi aux professions libérales de moins de 11 salariés et surtout de moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires”, explique la journaliste Dorothée Lachaud en direct du 13 Heures.

“Plus de 4 000 demandes ont déjà été effectuées”

Cette enveloppe sera attribuée à deux conditions. “D’abord avoir fait l’objet d’une fermeture administrative, c’est le cas par exemple des restaurants, des bars ou des théâtres. Et puis, d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % par rapport à mars 2019. Il faut savoir que deux heures après la mise en ligne du formulaire, plus de 4 000 demandes ont déjà été effectuées. Les aides devraient tomber dans les trois à quatre jours. (...) Pour couvrir un nombre plus important de personnes, le gouvernement a annoncé qu’en avril, les entreprises qui auront perdu non plus 70 % mais 50 % de leur chiffre d’affaires pourraient à leur tour toucher cette aide”, poursuit la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT