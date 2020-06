Transports : les voyages en car reprennent avec un protocole strict

Le trafic reprend dans les airs, mais aussi sur terre, avec les voyages en autocar notamment vendredi 26 juin pour les départs en vacances. Ainsi, Flixbus a relancé sa flotte avec un protocole sanitaire strict pour la sécurité des passagers. Ainsi, le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est disponible à l'intérieur des véhicules. "Les distances sont respectées, les règles sont respectées, il n'y a pas de souci, on se sent en confiance", assure un voyageur. En amont et après chaque voyage, le car est nettoyé puis désinfecté. "Ça ne demande pas une organisation différente, ça demande un investissement supplémentaire en revanche", confie Thomas Périer, directeur général des Cars Périer.

"Une quarantaine de cars"

Les voyageurs ont répondu présent puisque les taux de remplissage sont satisfaisants pour la reprise, avec une offre pour le moment limitée du côté de Flixbus. Le service reprendra progressivement. "On a commencé la semaine dernière avec une dizaine de cars, là aujourd'hui on va être à peu près à une quarantaine (...) Plus on va avoir de demande, plus on va remettre des cars et des fréquences", explique Clémentine Leroy, chargée de développement France pour Flixbus. Du côté des prix, pas d'augmentation malgré le surcoût des mesures sanitaires. Mais ce n'est pas exclu à terme.

