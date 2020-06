"Cars Macron" : le leader du marché Flixbus reprendra son offre à partir du 18 juin

Ce mode de transport en cars, appelé communément les "cars Macron", avait transporté plus de dix millions de passagers l'an dernier, dont près de trois millions au cours de l'été.

Le leader du marché de voyages en cars, Flixbus, reprendra progressivement son offre le jeudi 18 juin, a appris franceinfo auprès de l'entreprise. Une offre qui sera restreinte. "Nous aurons au départ des trajets entre Paris et Le Havre, Paris et Rouen, Clermont-Ferrand et Grenoble, Clermont-Ferrand et Nice, Paris et Amsterdam et entre Paris et Bruxelles", explique à franceinfo Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus.

Nous n'avons absolument pas touché à nos grilles tarifaires, et nous serons toujours moins chers que les autres modes de transports. Yvan Lefranc-Morinà franceinfo

Le port du masque sera obligatoire pour le chauffeur et les passagers. Du gel hydroalcoolique sera distribué à la montée dans le car. Les véhicules seront désinfectés à chaque voyage et les toilettes seront fermées, d'où quelques arrêts supplémentaires sur les aires d'autoroute.

Son principal concurrent, Blablabus, reprendra le 24 juin prochain. Ce mode de transport en cars, appelé communément les "cars Macron", avait transporté plus de dix millions de passagers l'an dernier, dont près de trois millions au cours de l'été.