Tous à la maison ! Les remèdes contre le Covid19 et des conseils pour dessiner comme un pro

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Depuis Argenteuil, Maxou a laissé une question sur notre répondeur, réservé aux enfants : comment faire "pour tuer" le coronavirus, demande le jeune auditeur de 9 ans. Avec Etienne Simon-Lorière, virologue à l’Institut Pasteur, l'émission fait un point sur les recherches en cours et les questions soulevées par l'un de ces remèdes, la chloroquine.

Des conseils pour trouver l'inspiration

Le confinement, c'est aussi l'occasion de s'adonner à sa passion... Pour certains, c'est de prendre ses crayons pour dessiner. Dans l'émission du jour, le dessinateur Fred Benaglia donne trois conseils aux enfants pour trouver l'inspiration et se lancer sur une feuille de papier, comme des petits défis pour réveiller son imaginaire. Quand elle s'ennuie, Juliette, 7 ans et demi, préfère faire de la musique et jouer de son instrument, l'alto. Et elle n'est pas seule : depuis chez eux, des musiciens continuent de partager leur passion, comme l'Orchestre national de France...

On vous offre un moment musical de toute beauté avec cet orchestre qui nous joue le "Boléro" de Ravel... en confinement pic.twitter.com/mKxlXZcOQF — franceinfo plus (@franceinfoplus) March 30, 2020

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.