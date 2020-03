Tous à la maison ! Il va y avoir du sport... même confinés !

Tous à la maison ! Il va y avoir du sport... mêmes confinés ! (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur quotidien pendant le confinement sur le répondeur du rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Au bout du fil, les enfants peuvent nous parler de leur confinement, des questions qu'ils se posent, de leurs conseils pour s'occuper au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Des jeux en famille pour se dépenser

Et ce jeudi, on sort les baskets : il va y avoir du sport ! De nombreux enfants nous partagent leurs astuces pour continuer à faire de l'exercice, dans le jardin ou à la maison, avec des applications ou des coachs en vidéo. Pour Salut l'info !, c'est la boxeuse et championne olympique Sarah Ourahmoune qui donne ses meilleurs conseils aux enfants pour continuer à faire du sport. Parce que c'est important pour la santé, le corps... et le moral ! Au programme : des petits jeux à faire en famille dans le salon. L'émission propose aussi aux enfants une activité originale, une histoire de ping-pong et de poêle... Et une liste de podcasts à écouter pendant les séances de sport.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.