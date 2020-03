Tous à la maison ! Est-ce que les enfants sont moins touchés par le Covid-19 ?

Une émission spéciale à retrouver chaque jour sur franceinfo, l'application Radio France, BayaM et le site d'Astrapi, notre partenaire. (Astrapi / Bayard)

À situation hors-norme… rendez-vous exceptionnel ! Le temps du confinement, le rendez-vous franceinfo junior se transforme en émission spéciale "Tous à la maison !" pour les enfants. Un répondeur spécial est ouvert aux plus jeunes pour qu'ils racontent leurs journées, leurs coups de coeur culture ou leurs coups de blues, leurs questions sur le confinement ou le Covid-19. Chaque jour, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants Salut l'info ! leur répond à l'antenne.

Ce vendredi, c'est Margaux, 10 ans, qui s'interroge : pourquoi les enfants sont moins touchés par le virus que les adultes ? Au micro, le docteur Serge Slama, de SOS Médecins, lui apporte des éléments de réponse. Alors qu'Axel, 9 ans et demi, partage son angoisse de rester tout seul, Martin lui donne deux bonnes idées pour s'occuper : envoyer des messages depuis son balcon et faire des goûters à distance avec ses copains. Malin, non ?

Pour s'occuper et garder le lien avec leurs voisins, Martin et sa maman ont créé une banderole pour la mettre... sur leur balcon. (DR) Et ils ont déjà reçu des "réponses" : d'autres voisins d'immeuble ont commencé à accrocher des pancartes avec de gentils mots. (DR)

Vos enfants ont des idées d'activités ou des questions à nous poser ? Notre répondeur leur est ouvert chaque jour au 01 47 79 40 00. Nous leur répondrons du lundi au vendredi dans franceinfo junior et sur le podcast Salut l'info !, à réécouter sur l'application Radio France, Apple Podcast, l'application BayaM et le site d'Astrapi.