Tourisme : Madrid, la nouvelle destination prisée des Français

Madrid (Espagne) voit arriver un fort afflux de touristes venus de l’Hexagone. Ces derniers cherchent à retrouver en partie leur vie d’avant, dans un pays où il est possible de faire des activités encore interdites en France : visiter des musées, profiter d’une soirée au restaurant entre amis ou même se défouler sur la piste de danse de certaines discothèques ouvertes de 17 heures à 21 heures. Ensuite, tout le monde rentre à son domicile, car un couvre-feu à 22 heures est instauré dans la capitale espagnole.

Apprendre à vivre avec le virus

La situation sanitaire reste préoccupante en Espagne. Le pays enregistre chaque jour en moyenne 40 000 cas positifs au coronavirus et 400 morts. Pour autant, la ville de Madrid ne souhaite pas renforcer les mesures sanitaires. "Il faut apprendre à vivre avec le virus. Avec prudence bien sûr, pas en vivant comme avant, mais on ne peut pas rester enfermés. C’est sans effet et ça a des conséquences destructrices sur l’économie et du point de vue psychologique", explique Isabel Diaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid.

