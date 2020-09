Tour de France : les coureurs sur les pentes du Vercors

785 tests ont été réalisés dimanche 13 et lundi 14 septembre sur tous les coureurs mais également sur les membres du staff de chacune des équipes présentes. Ils sont tous revenus négatifs, explique Grégory Naboulet depuis La Tour-du-Pin (Isère), au grand soulagement de tout le monde mais surtout des organisateurs. Ils se réjouissent de voir que le port du masque et le respect des gestes barrières permettent d'organiser une course de l'ampleur du Tour de France.

Triptyque alpestre

Christian Prudhomme est lui aussi de retour sur les routes, une semaine après son test positif. 156 coureurs sont présents au départ de cette 16ème étape, 164 kilomètres à travers les massifs du Vercors (Isère) et de la Chartreuse. C'est le premier volet d'un triptyque alpestre, car pendant trois jours, la route va monter et pourrait sceller le sort de ce Tour de France, rappelle Grégory Naboulet.

