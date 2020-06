"The Voice" : "Nous n'avons jamais envisagé de ne pas finir cette saison", selon le producteur

Marc Lavoine, Amel Bent, Lara Fabian et Pascal Obispo, les quatre coachs de la 9e saison de The Voice, sur TF1 (CAPTURE D'ECRAN TF1)

Tous les épisodes enregistrés ayant été diffusés et faute de pouvoir assurer les directs à cause du coronavirus, The Voice avait été mis à l'arrêt fin avril. La demi-finale et la finale devaient avoir lieu au Palais des Sports, une salle de spectacles parisienne pouvant accueillir des milliers de personnes. La production a dû revoir ses plans : "On voulait maintenir un show tout en respectant les règles sanitaires. Donc nous sommes retournés en plateau, sans public et on a enregistré les prestations. Cette formule nous a permis d'être en plus petit comité, alors que d'habitude on est plus de 400 !", explique Matthieu Grelier, le directeur des programmes d'ITV France, la société de production de The Voice.

Les finalistes choisis par les téléspectateurs

À l'issue des performances des talents, les téléspectateurs retrouveront Nikos Aliagas et Karine Ferri en direct pour les votes et les résultats. Les coachs seront présents, exceptée Lara Fabian, bloquée au Québec. Elle apparaîtra en duplex. L'autre nouveauté, prévue dès le départ, c'est que ce sont les téléspectateurs qui auront le pouvoir. Ils choisiront les quatre finalistes, quelle que soit leur équipe. Cela signifie qu'un coach pourra n'avoir aucun candidat dans le dernier carré.