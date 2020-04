Tests sérologiques : sont-ils fiables ?

C’est l’un des tout premiers laboratoires en France à proposer des tests sérologiques. Il permet de savoir si vous avez déjà contracté le Covid-19 et si oui, si vous êtes immunisé. Le test coûte 25 €, non remboursé par la Sécurité sociale. Il commence par une prise de sang. Selon le directeur du laboratoire, ce dépistage permet de connaître le statut immunitaire du patient vis-à-vis du virus. Ce test sérologique, comme tous ceux développés par de nombreux laboratoires, notamment à Strasbourg (Bas-Rhin), Rennes (Ille-et-Vilaine) ou Nancy (Meurthe-et-Moselle), sont-ils fiables ?

Détecter la réponse immunitaire du patient

Aucun à ce jour n’a été certifié par les autorités sanitaires françaises. La plupart se prévalent d’un marquage CE, un feu vert administratif et non une validation scientifique, mais qui autorise une mise sur le marché. Plus d’une centaine de tests sérologiques ont été développés dans le monde. Certaines nations dépistent même à grande échelle, comme au Vietnam. Mais aucun pays n’a encore trouvé de test suffisamment fiable pour être administré à des millions de personnes. Et selon Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, “il y a urgence”. “C’est en cours. On devrait avoir les réponses en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. (...) Je suis sûr que d’ici trois semaines, nous aurons des tests commerciaux parfaitement sensibles et spécifiques, en très grande quantité. Je rappelle que ces tests ne permettent pas de détecter le virus, mais la réponse immunitaire”, explique-t-il.

