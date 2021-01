Covid-19 : les tests PCR imposés avant d'entrer en France ne concernent ni les automobilistes ni les voyageurs qui prennent le train

Un test PCR négatif de moins de 72 heures sera exigible à partir de la nuit de samedi à dimanche, dimanche à minuit, seulement pour les avions et les ferrys, dans toute l'Europe, au-delà de l'espace Schengen. Les automobilistes et les voyageurs qui prennent le train ne sont pas concernés par le renforcement des contrôles aux frontières liés au Covid-19, d'après les informations de franceinfo.

L'obligation pour les voyageurs européens de présenter un test PCR à leur arrivée en France a été annoncée par le président français Emmanuel Macron jeudi soir, d'abord pour les voyages jugés non essentiels. Un peu plus tard l'Élysée avait précisé que "les travailleurs frontaliers et le transport terrestre seront en particulier exemptés". Les contrôles dans les gares et sur les routes sont jugés infaisables par les autorités, toujours d'après nos informations.