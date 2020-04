Tests de vaccins du Covid-19 en Afrique : un député saisit la justice après des propos polémiques

Les propos tenus sont "à la fois injurieux et discriminatoires, et caractérisent donc deux délits à caractère racial", estime M'jid El Guerrab, député (ex-LREM) des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest.

Capture d'écran d'un post Facebook, du 2 avril 2020, évoquant une vaccination expérimentale en Afrique. (CAPTURE D'ÉCRAN)