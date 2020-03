Tests de dépistage du Covid-19 : les laboratoires de ville s'y mettent

Depuis lundi 9 mars, les coups de téléphone se multiplient. En cas de symptômes et sur ordonnance, un laboratoire de ville est autorisé à effectuer des tests de dépistage du Covid-19 grâce à un kit : un coton-tige à insérer dans le nez du patient pour recueillir des sécrétions potentiellement contaminées. Mais tout le matériel n'est pas encore arrivé.

Un test coûte 54€, remboursé à 70% par la sécurité sociale

"On n'a pas été pourvus en masque, et ça c'est un réel problème. On ne peut pas se protéger", déplore Dr Caroline Gutsmuth, médecin biologiste. Le personnel du laboratoire pourrait se rendre au domicile des patients pour effectuer les prélèvements qui arriveront dans un autre laboratoire. Les machines analyseront les sécrétions. Mais pour qu'elles fonctionnent, le laboratoire attend encore un élément indispensable : le réactif, qui est en pénurie. Le prix d'un test est fixé à 54€, remboursé à 70% par la sécurité sociale.

