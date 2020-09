Test Covid-19 : une méthode à revoir ?

Un million de tests sont pratiqués chaque semaine en France. Pas suffisant selon les Français, qui patientent parfois des heures dans les files d’attente. C’est le cas de cet homme à Paris, qui indique avoir patienté durant 7 heures depuis le petit matin. Pour un rendez-vous, il faut compter en moyenne 3 jours et demi. La demande a explosé, explique le président du syndicat des biologistes, Francois Blanchecotte : 2 fois plus de tests ce mois-ci. "Certains personnes viennent simplement pour se rassurer, au minimum 25%". Seule solution, augmenter le parc de machines, ce qui prendra "deux à trois semaines".

Changement de cap ?

Autre problème : seuls 58% des laboratoires délivrent les résultats en 24 heures. Or "quand les résultats arrivent après 48 heures, les tests sont inutiles. Les gens ne sont plus contagieux et c’est trop tard pour qu’ils évitent les contaminations", note l’épidémiologiste Catherine Hill. Pour le Pr. Philippe Juvin de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris, la réponse est simple : "il faut prioriser ceux qui ont besoin de ces tests".

Le JT

Les autres sujets du JT