Teknival dans la Nièvre : Marlène Schiappa appelle à la prudence

Ce sont des images qui ont choqué. Alors que la crise sanitaire frappe encore la France, un teknival s’est mis en place dans la Nièvre, bravant de nombreuses consignes sanitaires. "On ne peut pas laisser 5 000, 6 000 personnes se rassembler ensemble, torse nu, sans aucun respect des gestes barrières, sans porter de masques. Ce n’est pas possible", déclare Marlène Schiappa, déléguée à la Citoyenneté.

Le port du masque à généraliser ?

Pour tenter de freiner une épidémie de Covid-19 qui donne des signes inquiétants ces derniers jours, Marlène Schiappa insiste sur la nécessité de respecter certains gestes et en appelle à la responsabilité des citoyens. "Quand on est dans un groupe et qu’il y a une personne qui oublie son masque, qui l’enlève, il faut absolument être solidaire et que les autres membres du groupe lui demandent de remettre le masque immédiatement", encourage-t-elle.