Suisse : déconfinement en douceur

À 6h30, lundi 27 avril, à la douane de Bardonnex, principal point de passage entre la Suisse et la France, l’éternel bouchon est pour une fois vécu avec le sourire. Genève et la Suisse entière sortent de la torpeur virale. Les bars et les restaurants restent fermés, mais ceux qui font véritablement recette, ce sont les coiffeurs. Jacky est français. Il a son salon juste de l’autre côté de la frontière. Quoique moyennement rassuré, il est évidemment content de revoir ses clients. Il estime avoir perdu 15 000 euros durant cette période et se félicite de la mise en route très rapide des aides de la confédération.

“L’emploi, c’est aussi la santé”

À Genève, le ministre de l’Emploi et de la Santé et la même personne. Autant dire son premier magistrat, joue les équilibristes durant cette période. “L’emploi, c’est aussi la santé, non seulement de l’économie, mais aussi de chaque particulier”, explique Mauro Poggia, conseiller d’État du canton de Genève. L’agglomération genevoise sort presque incrédule de ce semi-confinement. Le vrai test pour les commerces sera à la fin de la semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT