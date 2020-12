Suisse : après la mort d'une personne nonagénaire, les autorités sanitaires jugent "hautement improbable" un lien avec le vaccin contre le Covid-19

L'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, juge "hautement improbable" l'existence d'un lien entre la mort récente d'une personne nonagénaire et le vaccin contre le Covid-19, mercredi 30 décembre. Cette communication fait suite à un article paru sur le site Zeitpunkt, qui a ensuite suscité de nombreuses hypothèses sur les réseaux sociaux. Le site d'information expliquait qu'un homme de 91 ans avait été vacciné le 24 décembre dans un établissement pour personnes atteintes de démence, à Lucerne, et que son décès avait été constaté cinq jours plus tard.

Swissmedic a bien été informé de ce décès par les autorités cantonales, comme l'exige le protocole mis en place pour la campagne de vaccination avec, entre autres, un système informatique spécial permettant de signaler les effets secondaires. "Des enquêtes ont été menées" par les autorités sanitaires locales et par l'institut national, poursuit le communiqué (en allemand), qui insiste sur les "antécédents médicaux" du patient et "l'évolution aiguë de sa maladie". L'institut n'a pas précisé le délai entre l'injection de la dose vaccinale et le décès, pas plus que le sexe de la personne concernée, souligne le quotidien Le Temps.

En revanche, l'institut suisse précise que les pathologies dont souffrait cette personne nonagénaire permettent seules d'expliquer la cause de la mort, ce qui figure d'ailleurs sur le certificat de décès. "Jusqu'à présent, aucun effet secondaire inconnu n'a été observé [en Suisse] avec les vaccins contre le nouveau coronavirus", poursuit encore Swissmedic.

La semaine dernière, la ville de Lucerne a accueilli les premières vaccinations contre le Covid-19 réalisées en Suisse, rappelle Reuters (en anglais), avec une injection du vaccin développé par Pfizer et l'Allemand BioNTech à des personnes âgées. Cité par l'agence, le fabricant américain a souligné que "les décès non liés au vaccin sont malheureusement susceptibles de se produire à un rythme similaire à celui de la population générale de personnes âgées et à risque qui sont actuellement prioritaires pour la vaccination".