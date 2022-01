Sprays d’eau de mer : sont-ils réellement efficaces ?

Pour beaucoup, ils sont un réflexe en cas de rhume. En pharmacie, une dizaine de marques proposent des sprays d'eau de mer. Les prix varient entre trois et dix euros le flacon. Dans une pharmacie parisienne, les ventes ont considérablement augmenté. "Ça a quasiment doublé en un an et puis en décembre 2021, en plein Covid, les ventes ont vraiment explosé", déclare Jean-Charles Rossi, pharmacien. 100 % naturelles et enrichies en souffre ou en cuivre, les formules sont nombreuses.



Efficace dans certaines situations

Selon Jean-Michel Klein, vice-président du syndicat national des médecins spécialisés en ORL, les sprays d'eau de mer sont efficaces dans plusieurs situations, en entretien du lavage du nez ou lorsqu'un virus arrive. Cependant, si vous êtes vraiment malades, il est conseillé de se faire soigner par un professionnel. Par ailleurs, il est déconseillé de les fabriquer soi-même, car la fabrication est plus compliquée qu’elle n’y paraît. Dans un laboratoire près de Caen (Calvados), l’eau est puisée au large du Finistère, dans un parc marin protégé. L’eau est ensuite diluée et filtrée pour obtenir la bonne concentration pour le corps humain.