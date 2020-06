Sport : trouver un club près de chez vous

Après trois mois d’arrêt et des centaines de milliers de rencontres annulées, le milieu du sport est à genoux. “À la sortie du confinement, on cherchait beaucoup de clubs, d’endroits où jouer. Beaucoup de clubs sont pleins, d’autres sont vides, on ne sait pas vraiment qui peut nous accueillir”, explique Jeffrey Verdière, joueur de tennis amateur. Pour faciliter la recherche d’un club de sport partout en France, le Comité national olympique français vient de lancer la plateforme internet Mon club près de chez moi.

“Nos vies ont été changées grâce à des clubs de sport”

Il suffit rentrer sa ville, son sport et c’est parti ! Plus de 145 000 clubs et 100 disciplines sont référencés. “Créer ce lien entre les Français et les clubs de sport, ça a toujours été quelque part un objectif, parce qu’on est d’anciens champions. Nos vies ont été changées grâce à des clubs de sport”, souligne Tony Estanguet, président de Paris 2024.

