Sortie de confinement : des hôtels pour les malades

Paris (Île-de-France), plus de 10 millions d'habitants... et des rues vides qui cachent une densité record, l'un des premiers foyers d'infection au Covid-19. Ici, réussir le déconfinement sera un défi. La maire, Anne Hidalgo, propose d'isoler les porteurs du virus. Tant qu'ils sont contagieux, les malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés pourraient être hébergés dans des chambres d'hôtels ou des appartements.

Autre piste, un dépistage massif

"Quand quelqu'un sera testé positif, cela consiste à lui proposer un hébergement isolé pour permettre d'éviter qu'il ait des contacts avec d'autres personnes", détaille Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à la mairie de Paris. Autre piste : un dépistage massif. Il a déjà commencé dans certains Ehpad de la capitale et pourrait vite s'étendre aux agents municipaux. Puis, aux enfants et aux plus jeunes.

