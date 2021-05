Solidarité : quand les restaurateurs viennent en aide aux étudiants

Chaque soir, des centaines d'étudiants attendent de recevoir un colis alimentaire. Comme Léo, en BTS, qui vient ici pour la dixième fois : "cette association me permet vraiment de pouvoir manger en fait, d'avoir trois repas par jour, sinon on ne pourrait pas. On est obligé de sauter des repas, de faire des choix entre le midi ou le soir". Tout est pensé pour réconforter les étudiants et des liens se créent avec les bénévoles. Des sacs de sept kilos sont distribués par une armée de bénévoles depuis six mois.

Des produits arrivés de Rungis

Ces opérations de solidarité, Claudine y participe deux fois par semaine, "je lui dis 'je suis très contente de te voir mais je ne suis pas contente non plus parce que si je te vois c'est que ça ne s'est pas amélioré' et elle me dit 'bah oui c'est vrai on en est là', c'est vrai que c'est triste". Quelques heures plus tôt au même endroit, les produits frais comme des fruits et des yaourts arrivent de Rungis. Ils sont considérés comme invendables. L'objectif des apprentis cuisiniers comme des chefs confirmés est de confectionner les 300 repas pour le soir même.