Solidarité : "Merci à un inconnu", quand des anonymes remercient un inconnu

Anne Cazaubon est conférencière, coach et auteure du livre "Merci à un inconnu", titré des témoignages recueillis sur son compte Instagram du même nom. Elle est l'invitée du 23h de franceinfo. Comme une boîte aux lettres solidaire de remerciements, "l'idée, c'est d'honorer tous ces petits gestes qui ont de grands effets", explique-t-elle. Son envie de "faire quelque chose" naît au début du premier confinement, "j'ai eu une très forte intuition de rendre hommage à ces inconnus. J'ai un inconnu qui m'a sauvé la vie sur un quai de métro il y a une vingtaine d'années, c'est la première histoire de ce compte".



Se réapproprier le pouvoir de la solidarité

Anne Cazaubon a pour idée de montrer toutes les manières d'être solidaire. "On a applaudi à 20 heures au balcon les soignants, l'idée c'est de se réapproprier ce pouvoir-là, de savoir ce qu'on peut faire", explique l'autrice. "J'aime l'idée qu'il y a des "balance ton porc", des "me too", mais il y a aussi des "merci(s) à un inconnu" (...), il y a des endroits où on peut célébrer davantage de lumière".