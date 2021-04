Solidarité : les Français généreux malgré le contexte

Dans un contexte sanitaire et économique difficile, les Français se montrent plus généreux que d'habitude, même s'ils sont moins nombreux à donner.

Malgré la pandémie de Covid-19 et un contexte économique incertain, les Français se sont montrés plus généreux que d'habitude. D'après un sondage Ipsos pour la fondation des Apprentis d'Auteuil, 49% des personnes interrogées ont fait un don en 2020. Les dons moyens s'élèvent à 395 euros, soit 95 euros de plus par rapport à l'an passé, ils ont été 30% plus nombreux par rapport à 2019. Pour 14% des donateurs, cela dépasse 500 euros.

Un élan qui ne devrait pas faiblir

La solidarité s'est exprimée sous différentes formes : les dons en nature, comme de la nourriture ou des vêtements, représentent 29%. L'engagement bénévole représente 12%. Un élan qui ne devrait pas faiblir en 2021 : un Français sur deux prévoit de faire un don. Ils seront plus nombreux que l'an dernier. Les dons aux associations permettent de bénéficier d'une réduction de 75% de l'impôt sur le revenu.