Précarité : dans le Doubs, du fuel offert pour les plus démunis

À Passonfontaine (Doubs), Raphaël Rognon est très attendu ce matin-là. Depuis huit ans, son entreprise offre du fuel aux personnes dans le besoin. Huit distributeurs de la région prélèvent toute l’année sur une partie de leurs bénéfices pour faire ce cadeau. Cette année, la cagnotte permet de remplir la cuve de 90 familles. "Les clients nous accueillent toujours à bras ouverts, ce sont souvent des gens qui n’ont pas de moyens pour se chauffer, alors quand on leur apporte 350 litres de fuel, c’est vraiment du bonheur pour eux", explique le distributeur. Avec cette quantité, un foyer peut tenir plus d’un mois en moyenne.

Une collaboration vertueuse

Pour Clara Frankhauser, qui vit avec 500 euros mensuels, c’est un soulagement. "On jongle avec les factures, […] on s’arrange beaucoup avec les gens […] mais j’étais contente, ça redonne du baume au cœur", confie-t-elle aux journalistes de France Télévisions. Les livreurs offrent le fuel, tandis que les Restos du cœur sont chargés de repérer les victimes de la précarité énergétique. "Ce sont pour les personnes qui ont des chauffages adaptés à ça, et surtout qui sont en campagne, dans des grandes maisons pas très isolées", assure Dominique Maire, président des Restos du cœur du Doubs.



