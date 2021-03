Angleterre : un garçon de 11 ans récolte 600 000 euros pour les soignants

Un enfant de 11 ans a réussi à récolter plus de 600 000 euros pour l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de sa ville, North Devon (Royaume-Uni). Il a passé un an à dormir dans sa tente au fond de son jardin après une promesse faite à son voisin, décédé d’un cancer.

Peu importe le temps, Max, un jeune anglais de 11 ans, dort chaque soir dans une tente plantée dans son jardin, et ce depuis un an. Dans cette chambre “étroite mais confortable”, ses peluches lui tiennent compagnie, quand il fait froid ou que le vent souffle fort. Le garçon s’est lancé dans cette aventure pour récolter des fonds pour l’hôpital de North Devon, à l’ouest de l’Angleterre. Il a créé une cagnotte qui a rencontré un succès incroyable à force de publier des photos et vidéos de son aventure : 600 000 euros ont été recueillis pour les soignants.

Un don vital pour l'hôpital

Max a bien sûr pu compter sur le soutien de ses parents, mais surtout sur sa détermination. Il avait fait une promesse à son voisin et ami Éric, décédé d’un cancer il y a un an. “Il m’avait donné une tente, et je lui avais promis d’en profiter. Les soignants ont vraiment bien veillé sur lui. Quand j’ai su qu’à cause du coronavirus, ils ne pouvaient plus organiser d'événements caritatifs, j’ai voulu les aider”, raconte le jeune garçon. Le personnel de l’unité de soin palliatif a été très impressionné par sa générosité, et a estimé que ce don était “vital” pour le service.