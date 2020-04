Soda, un livreur très particulier

Lui, c'est Soda, un boxer de 11 ans. Mais ce n'est pas vraiment un chien comme les autres. Il est livreur de vin et assure les commandes du magasin de Lori Yata dans le Maryland, auc États-Unis. Avec le confinement, il est devenu un employé inhabituel, mais très apprécié. "J'ai vu Soda sur Facebook et il fallait que je commande. J'adore le vin, j'adore les chiens ; vous mettez les deux ensemble, alors il fallait que je vienne", confie une cliente.

"C'est un chien décontracté"

Les clients peuvent récupérer leurs boissons préférées tout en conservant une distance sociale. Soda est devenu très populaire et obtient des critiques très positives de la part des clients. "C'est un chien décontracté, il l'a toujours été, raconte Lori Yata, co-fondatrice d'Urban Winery. Je sais que beaucoup de gens disent : 'Oh mon boxer est tellement fou', et puis ils voient Soda !". Soda permet à l'entreprise de survivre en ces temps difficiles.