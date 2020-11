Seine-Saint-Denis : une auberge transformée en hôpital de campagne

En Seine-Saint-Denis, l'hôpital a urgemment besoin de lits en raison de l'afflux de patients Covid. "On va revivre la première crise où l'on a pas de lits pour les patients. On a vraiment besoin de nouveaux lits", explique Adel Cheraga, médecin. Pour cela, des patients non-Covid vont quitter l'hôpital pour être transférés dans une auberge, transformé en hôpital de campagne par la ville de Saint-Denis.

"Un peu moins de pression"

"Sur ce premier étage, neuf chambres ont été prévues pour le dispositif. Ce sont des chambres au départ individuelle et si besoin qui seront à deux personnes", explique Katy Bontinck, première adjointe au maire. Les infirmières assurent les soins. "Comparé à l'hôpital, il y a peut-être un peu moins de pression. On est une petite équipe, on a nos habitudes, nos patients réguliers", explique Naïma Nair Djediri, infirmière.