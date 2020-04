Seine-Saint-Denis : un parc rouvert pour aider les jeunes handicapés

Au fil des semaines, ce simple bout de balcon, qui au début du confinement était une bouffée d'air frais, est devenu trop étroit pour Lynda Fekiri et Lilia, sa fille de 14 ans, qui est autiste. "Quand Lilia ça ne va pas, on la sort, on va faire du sport, on va faire un tour. Là, dans la maison, je ne vois pas ce que je peux lui faire faire", regrette la mère, fondatrice de l'association All Inclusive. Face à cette situation, elle a demandé à la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de rouvrir un parc.

"Ça libère l'angoisse et les frustrations"

Trois demi-journées par semaine et sur présentation d'un justificatif, les familles d'enfants porteurs de handicap peuvent profiter de cet environnement apaisant. "Ça reste quand même des enfants qui crient beaucoup à la maison, certains font les 100 pas, ils courent... C'est compliqué avec les voisins et la fratrie. Le fait de leur donner l'opportunité d’avoir des grands espaces, ça libère l'angoisse et les frustrations", explique Daoud Tatou, directeur du Relais Île-de-France.

Le JT

Les autres sujets du JT