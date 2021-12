Seine-et-Marne : une directrice d'Ehpad placée sous contrôle judiciaire pour faux pass sanitaire

Depuis trois mois, la directrice de l'Ehpad Saint-Joseph officiait avec un certificat acheté via un important réseau de faux. Elle a été dénoncée par l'une des infirmières de l'établissement.

C’est par voie de presse que les proches des résidents d’un Ehpad ont appris la nouvelle. La directrice de l’établissement Saint-Joseph, en Seine-et-Marne, vient d’être licenciée et placée sous contrôle judiciaire pour avoir utilisé un faux pass sanitaire pendant près de trois mois. "J’ai communiqué avec la directrice via les délégués, en disant ‘on va trouver une solution’. La seule réponse que j’ai eu c’est un licenciement pour faute lourde", déplore l’infirmière coordinatrice, qui a découvert la fraude et a donné l’alerte au début du mois octobre.



Crainte d’être licenciée

De son côté, Pierre Bacqué, président du conseil d’administration de l'Ehpad Saint-Joseph, a d’abord préféré faire confiance à sa directrice, employée depuis dix-sept ans. L’infirmière a alors décidé de signaler l’affaire à la gendarmerie voisine. L’enquêteur est remonté jusqu’à un vaste trafic de fausses attestations vaccinales. Selon l’avocat de l'ancienne directrice, elle aurait agi par peur du vaccin et par crainte de perdre son emploi. Elle a désormais interdiction d’exercer toute profession médicale.