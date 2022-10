Santé : les patients sont limités à deux boîtes de paracétamol dans les pharmacies

Le doliprane, le dafalgan et efferalgan, qui sont du paracétamol vont-ils manquer cet hiver ? Ces médicaments, qui sont parmi les plus vendus en France seraient de plus en plus rares en pharmacie. Depuis jeudi 20 octobre, leur vente est ainsi limitée à deux boîtes maximum par patient dans les officines. Cette pénurie est liée à des tensions d'approvisionnement qui durent depuis plusieurs mois.



Des prises moins régulières sont conseillées

"On a été livré de manière très restreinte avec des livraisons avec beaucoup de manquant, surtout les paracétamols de toutes sortes : gélules, effervescents, comprimés…", explique Elsa Sebbane, pharmacienne (Paris). L'agence nationale du médicament préconise aux médecins de prescrire du paracétamol à intervalles moins réguliers. Au lieu de quatre prises toutes les six heures, elle recommande trois prises, toutes les huit heures. "C'est un problème de production et c'est dû à la très forte consommation. Il faut savoir que nous en sommes à la 8e vague de Covid", détaille Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.